Под Красноярском шестилетка прострелил голову своему 3-летнему брату

Трагедия произошла в глухой тайге в семье старообрядцев.

В Красноярском крае в старообрядческой семье 6-летний мальчик выстрелил из ружья в голову своему младшему 3-летнему брату.

Как удалось выяснить, родители мальчиков ушли на сенокос, оставив детей без присмотра. Старший мальчик добрался до охотничьего ружья и выстрелил в голову братику. После содеянного ребенок прибежал на поле к родителям и сообщил о случившемся.

Родители не имели средств связи. Для того чтобы вызвать медпомощь им пришлось проплыть на лодке 120 километров. Сейчас ребенок находится в Красноярской больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

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