В Астрахани 80-летняя пенсионерка выкрала из садика чужого ребенка

В Астрахани 80-летняя старушка забрала из детсада чужого ребенка. По данному факту следственные органы ведут проверку.
По данным следствия, 31 июля в 17 часов женщина пришла забирать из частного детсада 2-летнего сынишку. Воспитатели сказали, что ребенка отдали днем прабабушке. Женщина совершенно точно знала, что прабабушки ребенка нет в Астрахани, и обратилась в полицию.
Похитителя ребенка удалось вычислить по записям с камер наблюдения. Пожилую женщину и ребенка вскоре нашли. Женщина пояснила, что была уверена, что забрала своего правнука. Родственники "похитительницы" сообщили, что женщина состоит на учете в связи с возрастными изменениями в психике.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках процессуально проверки будет принято процессуальное решение в отношении работников детского сада, передавших ребенка чужому человеку.
СУ СК РФ по Астраханской области
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Фото: pixabay
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