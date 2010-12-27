В Воронеже 16-летний подросток зарезал отчима, защищая мать

Мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил женщину за шею, сын женщины взял в руки нож.

В Воронеже 16-летний парень схватился за нож, защищая мать от отчима.

Трагедия разыгралась в одной из семей Воронежа. 35-летний сожитель вечером 20 октября начал ругаться со своей женщиной. В ходе ссоры мужчина схватил женщину за шею и начал душить. В квартире находился 16-летний сын женщины. Парень взял на кухне нож и нанес несколько ударов по голове и телу мужчины.

От полученных ранений мужчина скончался. Подростка задержали. Он дал в полиции признательные показания.

Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям несовершеннолетнего будет дана окончательная юридическая оценка. СУ СК РФ по Воронежской области

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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Фото: Рixabay