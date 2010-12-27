В Крыму сосед изнасиловал 7-летнюю девочку

39-летний педофил задержан.

В Крыму пьяный сосед изнасиловал 7-летнюю девочку.

ЧП произошло вечером 20 октября в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. 7-летняя девочка гуляла на улице с младшим братиком, когда к ним подошел пьяный 39-летний сосед. Мужчина силой увел малышку в лесополосу, где изнасиловал ребенка.

Педофила вскоре задержали. Ему предъявлено обвинение за изнасилование лица не достигшего 14-летнего возраста.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места преступления, где изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанного, а также с помощью кримтехники обнаружены следы, которые также лягут в основу доказательственной базы. Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Республике Крым

Девочке оказана необходимая медицинская помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Рixabay