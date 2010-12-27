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В Вольске ветерану войны отказались делать удобный протез
Сегодня, 18:34
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IRINA_CHALKINA

В Вольске ветерану войны отказались делать удобный протез

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Пенсионер вынужден чинить старый деревянный протез 90-х годов. 

В Саратовской области медики отказываются выдавать  удобный протез ветерану войны. Об этом сообщает telegram-канал Mush.

Ветеран войны лишился ноги 60 лет назад. Каждые два года ему выдают новые протезы, но они не подходят. По словам Василия Ивановича, материал жесткий, а сам протез много весит - 3 кг. Пенсионер вынужден чинить старый деревянный протез 90-х годов.

Василию Ивановичу 95 лет, он прошел Великую Отечественную войну, защищал Ленинград. В этом году он не смог посетить День Победы из-за проблем с протезом.

Ранее мы сообщали о том, что вопрос семилетнего внука заставил похудеть дедушку на 150 кг

Фото:pixabay

 

 

Теги: ветеран вов, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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