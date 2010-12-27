В Вольске ветерану войны отказались делать удобный протез

Пенсионер вынужден чинить старый деревянный протез 90-х годов.

В Саратовской области медики отказываются выдавать удобный протез ветерану войны. Об этом сообщает telegram-канал Mush.

Ветеран войны лишился ноги 60 лет назад. Каждые два года ему выдают новые протезы, но они не подходят. По словам Василия Ивановича, материал жесткий, а сам протез много весит - 3 кг. Пенсионер вынужден чинить старый деревянный протез 90-х годов.

Василию Ивановичу 95 лет, он прошел Великую Отечественную войну, защищал Ленинград. В этом году он не смог посетить День Победы из-за проблем с протезом.

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