В Волосовском районе построили новый газопровод

В целом в Волосовском районе планируется подключение более 5 тыс. домов по программе ускоренной газификации.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили о введении в эксплуатацию нового газопровода протяженностью 2,3 километра. Благодаря нему газифицируют 80 домов в поселке Зимитицы, 61 дом в деревне Чирковицы, а также проведут газ на сельхозпредприятия. Первые потребители подключены 9 сентября.

На проведение сетей по участку, приобретение газового оборудования – плит и котлов – из бюджета Ленинградской области выделяется субсидия для жителей. Сейчас сумма – от 145 до 300 тысяч рублей, в следующем году увеличиваем ее. губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

В целом в Волосовском районе планируется подключить более 5 тыс. домов по программе ускоренной газификации. Также будет построено 5 межпоселковых газопроводов, которые создадут условия для подключения примерно 2 тысяч домовладений в 25 населенных пунктах. На догазификацию подали почти 2 тысячи заявок.

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