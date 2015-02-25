В Ленинградской области задержали "черных лесорубов"

Ущерб составил более 60 миллионов рублей.

В пятницу, 10 сентября, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Главка изобличили двух местных жителей в незаконной вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой. Так, оперативники задержали 32-летнего директора и 33-летнего мастера коммерческого предприятия. По предварительной информации, с декабря 2020 по март 2021 года преступная группа организовала незаконную вырубку лесов на территории кварталов Новинского, Капшинского участковых лесничеств Тихвинского лесничества Ленинградской области. Ущерб составил более 60 миллионов рублей.

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