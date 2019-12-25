В Кронштадте модернизировали котельную "Цитадельская"

После модернизации "Цитадельская" обеспечивает теплоснабжением и горячей водой 482 здания, в том числе 333 жилых дома, 11 детских садов, 10 школ и 11 объектов здравоохранения Кронштадта.

В пятницу, 10 сентября, в Кронштадте ГУП "ТЭК СПб" завершило монтаж и наладку новой деаэраторной установки в котельной "Цитадельская" к предстоящему отопительному сезону. Она снабжает горячей водой и теплом весь город. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, улучшение котельного оборудования "позволяют повысить надежность теплосетей, улучшить качество горячей воды в жилых домах и социальных объекта". Он подчеркнул, что это особенно важно в таких обособленных районах, как Кронштадтский, где нет возможности подключиться по резервной схеме к магистральным трубопроводам и крупным ТЭЦ.

Добавим, что прежняя деаэраторная установка проработала десять лет. За это время она исчерпала свой ресурс и требовала регулярного дорогостоящего ремонта. Теплоэнергетики заменили ее на новый отечественный вариант, который должен прослужить дольше.

После модернизации "Цитадельская" обеспечивает теплоснабжением и горячей водой 482 здания, в том числе 333 жилых дома, 11 детских садов, 10 школ и 11 объектов здравоохранения Кронштадта.

Ранее плановое отключение горячего водоснабжения южного микрорайона Выборга перенесено. Изменен график отключения котельной на ул. Большой Каменной.

Фото: pexels