В Волосовском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием "Газели"

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, в восресенье утром, 26 января в Волосовском районе Ленинградской области между населёнными пунктами Бегуницы и Гомонтово произошло ДТП.
Водитель маршрутной "Газели", который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Сланцы, не справился с управлением и въехал в кювет, опрокинувшись на бок.
Известно, что в маршрутном такси находились 12 человек. Пострадали пятеро, среди них один погибший. Детей в "Газели" не было.
Ранее мы сообщили, что маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения.
Фото: Pixabay
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