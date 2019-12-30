В Волосовском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием "Газели"

Один человек погиб.

Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, в восресенье утром, 26 января в Волосовском районе Ленинградской области между населёнными пунктами Бегуницы и Гомонтово произошло ДТП.

Водитель маршрутной "Газели", который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Сланцы, не справился с управлением и въехал в кювет, опрокинувшись на бок.

Известно, что в маршрутном такси находились 12 человек. Пострадали пятеро, среди них один погибший. Детей в "Газели" не было.

Ранее мы сообщили, что маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения.

Фото: Pixabay