В Волосовском районе Ленобласти построят новый каток

Хоккейную коробку с трибунами для зрителей, раздевалкой, скамейками и освещением разместят на общественной территории.

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" жители решили, что в деревне Большая Вруда Волосовского района нужно построить новый каток. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Хоккейную коробку с трибунами для зрителей, раздевалкой, скамейками и освещением разместят на общественной территории на Спортивной улице. Проектом уже даже предусмотрена организация скважины, из которой можно будет брать воду для заливки катка. Также будет благоустроена прилегающая территория площадью более 1,5 га.

Ранее желающие катались на коньках на территории многофункциональной спортивной площадки. Летом там тренируются легкоатлеты.

Ранее мы сообщали о том, что атлеты из Санкт-Петербурга и Ленобласти завоевали 7 медалей.

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