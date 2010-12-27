Атлеты из Санкт-Петербурга и Ленобласти завоевали 7 медалей

В Челябинске проходил Чемпионат России среди слабовидящих.

На прошлой неделе завершился Чемпионате России среди слабовидящих. Атлеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области завоевали 7 медалей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Точка опоры".

В Челябинске Чемпионат проходил 15-19 июля 2018 года. В общей сложности, на соревнования из 31 региона прибыли 150 спортсменов. От Петербурга и Ленобласти прибыли 5 спортсменов.

В первый день на дистанции 1500м наш спортсмен Александр Костин лишь на 4 сотых секунды отстал от соперника из Алтайского края и получил серебряную медаль. В финал на стометровку вышли два петербуржца. Золотую медаль Чемпионата России завоевал Артем Логинов, Федор Триколич стал вторым.

Также Федор Триколич завоевал серебро на дистанции 400 м и бронзу на 200 метров. Александр Костин получил серебро на дистанции 800 метров и золото на дистанции 5 километров. Также наши спортсмены выступали в в метаниях диска и копья, в толкании ядра.

Также, команда Ленобласти стала третьей в соревнованиях по скалолазанию, проходивших в Крыму.

Фото: Паралимпийский комитет России/ВК