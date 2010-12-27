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Команда Ленобласти стала третьей в соревнованиях по скалолазанию
Сегодня, 11:53
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nastya960
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Команда Ленобласти стала третьей в соревнованиях по скалолазанию

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Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Кубок Дружбы" прошли в Крыму.

В Ялте состоялись 29-е Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Кубок Дружбы". Об этом сообщает пресс-служба РОСО "ФСРК".

Соревноваяния проходят с 1989 ежегодно. В 2018 старты проходили на скалодромах "Никита" и "Красный камень". В соревнованиях участвовали около 250-ти юных скалолазов – 26 команд из регионов России, Республики Беларусь, Луганской и Донецкой народных республик. В программе было 3 дисциплины: лазание на трудность, лазание на скорость и многоборье.

Первое командное место в скорости выиграла сборная Воронежской области. Второе место заняла сборная команда Республики Крым и третьей стала команда Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что выборжанка взобралась на Эльбрус.

Фото: Федерация скалолазания Республики Крым/ ВК

Теги: крым , ленобласть , скалолазание , скалы
Категории: Лента новостей Новости России Спорт

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