Команда Ленобласти стала третьей в соревнованиях по скалолазанию

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Кубок Дружбы" прошли в Крыму.

В Ялте состоялись 29-е Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Кубок Дружбы". Об этом сообщает пресс-служба РОСО "ФСРК".

Соревноваяния проходят с 1989 ежегодно. В 2018 старты проходили на скалодромах "Никита" и "Красный камень". В соревнованиях участвовали около 250-ти юных скалолазов – 26 команд из регионов России, Республики Беларусь, Луганской и Донецкой народных республик. В программе было 3 дисциплины: лазание на трудность, лазание на скорость и многоборье.

Первое командное место в скорости выиграла сборная Воронежской области. Второе место заняла сборная команда Республики Крым и третьей стала команда Ленинградской области.

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Фото: Федерация скалолазания Республики Крым/ ВК