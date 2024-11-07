В Мурино 9-летний мальчик сорвался на тренировке по скалолазанию

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Во Всеволожском районе во время тренировки по скалолазанию упал 9-летний ребёнок. Индивидуальный предприниматель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

В следственном отделе по Мурино в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием установлено, что в октябре 2024 года подозреваемая, приняв на себя обязательства по оказанию ею услуг в виде проведения тренировок по скалолазанию с детьми и подростками различного возраста, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, ненадлежащим образом осуществила страховку, вследствие чего произошло падение 9-летнего потерпевшего с высоты и получение повреждений, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью человека. СК по Ленобласти

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото: unsplash (Rachel)