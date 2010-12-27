Выборжанка взобралась на Эльбрус

Она поднялась на скалы Пастухова (4800 метров над уровнем моря).

Руководитель выборгского клуба молодой семьи "Ясень" покорила Эльбрус. Об этом сообщается в группе ДОМ МОЛОДЕЖИ города Выборга.

Поднялись на скалы Пастухова (~4800), сделали крутые и смешные фотки и пошли вниз. Наверх смысла идти не было. Несмотря на то, что Эльбрус остался (или осталась) непокоренным, впечатления были самые классные. Мы хорошо акклиматизировались, и я была в отличном состоянии наблюдать всю красоту Кавказского хребта и наслаждаться ею. Любовь Гильманшина

Эльбрус - стратовулкан на Кавказе. Самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин частей света "Семь вершин". Высота: 5642 метра над уровнем моря.

Также, мы сегодня сообщали, что Выборг присоединится к празднованию дня ВМФ.

Фото: ДОМ МОЛОДЕЖИ города Выборга/ВК