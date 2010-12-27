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Выборг присоединится к празднованию дня ВМФ
Сегодня, 11:44
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michusiris
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Выборг присоединится к празднованию дня ВМФ

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Как говорил Александр III: "у России есть только два верных союзника: ее армия и флот". Профессиональный праздник Военно-морского флота пройдет в Выборге 29 июля.

29 июля Выборг присоеденится к праздничным мероприятиям в честь Военно-морского флота России. Кстати, в этом году день ВМФ празднуется в 79-й раз, а впервые праздник имел место в 1939 году. Как почти 80 лет назад, так и сейчас, главной целью праздника остается привлечение внимания и повышение престижа службы во флоте.

Программа празднования следующая:

  • В 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину.
  • В 12:00 у лодочной станции (на набережной 40-летия ВЛКСМ) пройдет церемония открытия праздника, а также концерт "Балтийский берег", участие в котором примут творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Выборга. Также в праздничную программу включены показательные выступления ветеранов морской пехоты и полевая кухня.
  • В 13:00 у якорей состоится музыкально развлекательная программа "Пир для Морского Царя" для детей

Кроме того, все желающие смогут посетить гастрономический фестиваль "Выборгский пикник", который тоже пройдет на набережной 40-летия ВЛКСМ. На фестивале представители местного ресторанного бизнеса представят посетителям деликатесы, приготовленные по авторским рецептам. Гости фестиваля смогут продегустировать продукцию и поучаствовать в мастер-классах.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Теги: вмф , выборг , день военно-морского флота
Категории: Выборг

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