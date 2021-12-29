В Волосово "заминировали" несуществующие торговые центры

В торговых объектах не обнаружили подозрительных предметов.

Неизвестный грозился заминировать торговые центры, которые расположены в городе Волосово в Ленинградской области. Что аноним собирался взрывать — неизвестно, так как в населенном пункте нет ТЦ.

Как узнал Piter.TV, сообщение поступило на электронную почту регионального Управления ФСБ 7 января. На всякий случай полицейские осмотрели все торговые точки, в общей сложности — 22 объекта. Эвакуация нигде не проводилась.

По итогам проверки взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV показывал, как прошел в Волосово флешмоб "Автоелка".

Фото: Piter.TV