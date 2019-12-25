В Волосово открылся коворкинг для молодежи

Учреждение работает на базе молодежного центра "Бирюзовый".

В пятницу, 21 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил молодежный центр "Бирюзовый" с молодежным коворкингом в Волосово, который открылся после реновации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Глава региона отметил, что его сегодняшняя рабочая поездка в Волосовский район полностью посвящена детям и подросткам. Так, ранее Дрозденко уже посетил фестиваль "День Детства".

В общей сложности ремонтные мероприятия в центре был проведен в рамках подпрограммы "Молодежь Ленинградской области" государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", которая функционирует на территории региона уже 2 года. реализуются с 2018 года в рамках

Добавим, что молодежные коворкинги уже открыты во Всеволожске, Тихвине, Сланцах, в и поселке Большая Ижора. До конца 2020 года список пополнят еще 11 городов.

Ранее мы рассказали о том, что работа молодежных отрядов в Волхове и Тихвине походит к концу.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области