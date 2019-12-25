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Работа молодежных отрядов в Волхове и Тихвине походит к концу
Сегодня, 16:30
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lizapoluda

Работа молодежных отрядов в Волхове и Тихвине походит к концу

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В общей сложности в регионе работали 15 губернаторских отрядов.

В пятницу, 21 августа, молодежные отряды в Волхове и Тихвине закончили свою трудовую деятельность. В остальных районах смена продолжится до конца месяца. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Отметим, что в августе на территории Ленинградской области к работам были привлечены 429 подростков из 15 губернаторских отрядов. Ребята начали трудиться позже запланированного срока в связи с эпидемией COVID-19.

Участники отрядов занимались благоустройством доверенной им территории - высаживали цветы, приводили в порядок газоны. Зарплату им начисляла областная служба занятости.

В завершение смены, для юношей и девушек провели культурологические и спортивные мероприятия. Бригадиров и участников отрядов, проявивших себя наилучшим образом, наградили грамотами.

Ранее мы рассказали о том, что в В Ленобласти разработали меню горячего питания для младшеклассников.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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