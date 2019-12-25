Работа молодежных отрядов в Волхове и Тихвине походит к концу

В пятницу, 21 августа, молодежные отряды в Волхове и Тихвине закончили свою трудовую деятельность. В остальных районах смена продолжится до конца месяца. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Отметим, что в августе на территории Ленинградской области к работам были привлечены 429 подростков из 15 губернаторских отрядов. Ребята начали трудиться позже запланированного срока в связи с эпидемией COVID-19.
Участники отрядов занимались благоустройством доверенной им территории - высаживали цветы, приводили в порядок газоны. Зарплату им начисляла областная служба занятости.
В завершение смены, для юношей и девушек провели культурологические и спортивные мероприятия. Бригадиров и участников отрядов, проявивших себя наилучшим образом, наградили грамотами.
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Фото: Pixabay
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