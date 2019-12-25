В Ленобласти разработали меню горячего питания для младшеклассников

Сейчас его согласовывают с Роспотребнадзором.

Для учеников начальных классов в 47-ом регионе разработали меню горячего питания, которое будут подавать в школьных столовых с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В рацион детей войдут овощи, фрукты, низкокалорийная выпечка и кисломолочные продукты. В данный момент происходит согласование меню с Роспотребнадзором.

Напомним, что бесплатное горячее питание будет предоставляться школьникам по поручению президента РФ. На него выделено свыше миллиарда рублей из областного бюджета, причем 307 миллионов предназначается для обеспечения едой младшеклассников. Кроме того, инициативу проспонсировал и федеральный бюджет: государство выделило на эти нужды 190 миллионов рублей.

Кроме того, инициатива о предоставлении бесплатных горячих обедов уже внесена в Социальный кодекс Ленобласти.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти перейдут на цифровые сервисы.

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