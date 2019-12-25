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В Волосово машина сбила глухонемую школьницу на велосипеде
Сегодня, 14:05
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В Волосово машина сбила глухонемую школьницу на велосипеде

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Шестнадцатилетняя велосипедистка попала под машину в Ленобласти.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 9 июня примерно в 12:30 на перекрестке Вингиссара и Лесной в Волосово. Автомобиль Renault Arkana, движущийся по проезжей части, сбил 16-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде. Велосипедистка неожиданно оказалась за пределами пешеходной зоны, и водитель не успел остановиться. 

По предварительной версии, причиной резкого маневра могла стать слетевшая цепь - об этом упоминает издание 47news. Там же пострадавшая называется глухонемой, что существенно затрудняет ориентирование во время движения и может служить объяснением произошедшего. 

После столкновения девушка была госпитализирована с переломом и ушибами. В данный момент ее состояние оценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. 

Ранее в Выборгском районе 15-летний подросток, ехавший на велосипеде по обочине дороги, попал под колеса автомобиля Volkswagen. 

Фото: Pixabay

Теги: авария, велосипедистка, волосово, глухонемая на велосипеде, дтп и чп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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