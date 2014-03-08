Подросток на велосипеде попал под машину в Выборгском районе

Школьник пострадал в ДТП под Каменногорском.

Госавтоинспекция Выборгского района сообщила об инциденте, произошедшем 7 июня на трассе "Каменногорск - Дубинино" примерно в 16 часов 30 минут. 15-летний подросток, ехавший на велосипеде по обочине дороги, попал под колеса автомобиля Volkswagen, двигавшегося в попутном направлении.

За рулем "Фольксвагена" находился 46-летний мужчина. По предварительной информации, он не успел затормозить или свернуть в сторону, когда велосипедист резко свернул прямо перед машиной, попытавшись переместиться в другой ряд или переехать через дорогу без какого бы то ни было предупреждения. От удара мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, а обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.

6 июня велосипедиста сбила иномарка на перекрестке Всеволожского и Октябрьского проспектов.

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