В Волосовском районе нетрезвый мужчина чуть не убил собственного отца

Житель деревни Большая Вурда в Волосовском районе Ленобласти набросился с ножом на своего отца во время застолья. Пострадавший пенсионер выжил, ему оказана помощь медиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Покушение на убийство произошло накануне, 9 июня, во время пьяной ссоры близких родственников. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Сегодня он был задержан.

Ранее мы рассказали о том, что обвиняемый в убийстве племянника из-за наследства петербуржец арестован.

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