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В Волосовском районе нетрезвый мужчина чуть не убил собственного отца
Сегодня, 17:27
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lizapoluda

В Волосовском районе нетрезвый мужчина чуть не убил собственного отца

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Житель деревни Большая Вурда в Волосовском районе Ленобласти набросился с ножом на своего отца во время застолья. Пострадавший пенсионер выжил, ему оказана помощь медиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Покушение на убийство произошло накануне, 9 июня, во время пьяной ссоры близких родственников. Скорую помощь вызвали очевидцы.  

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Сегодня он был задержан.  

Ранее мы рассказали о том, что обвиняемый в убийстве племянника из-за наследства петербуржец арестован.

Фото: pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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