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В Вологодской области задержали нетрезвого водителя

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Мужчина был задержан после того, как один из полицейских выстрелом из табельного оружия повредил колеса его машины.

В Вологодской области задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел на трассе в сторону города Устюжны. Водитель иномарки игнорировал требования автоинспекторов остановиться и продолжал совершать опасные маневры во время движения. Сотрудники полиции обратились за помощью коллег из Устюжны заблокировать въезд в город.

Остановившись у выставленного кордона, нарушитель попытался сбежать, однако был задержан после того, как один из полицейских выстрелом из табельного оружия повредил колеса его машины. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составили ряд административных материалов.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пресекли деятельность группы лжегазовщиков.

Видео: УМВД России по Вологодской области

Теги: водитель, вологодская область, задержание
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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