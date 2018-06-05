В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН. В Череповецком районе с ведомственным транспортом столкнулись "Рено Логан" и "Газель". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных случаях.
Помимо семерых раненых, погибли три человека.
ДТП произошло рано утром на автодороге А-114 "Вологда — Новая Ладога" — вблизи моста через реку Суда.
В "Рено" ехало пять человек — в том числе один ребёнок. В "Газели", по данным источника, было семь человек. Четверых с переломами различной степени тяжести госпитализировали.
Ранее двое водителей грузовиков погибли в ДТП в Ленобласти.
Видео: Telegram / Mash
ВК / Константин Молчанов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все