Задержанным оказался 21-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

В Вологодской области полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в городе Сокол на улице Калинина. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, передвигавшийся с нарушением ПДД, проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался скрыться. Два экипажа начали преследование, пытаясь задержать нарушителя. Один из госавтоинспекторов произвел из огнестрельного оружия предупредительный выстрел вверх и еще несколько – по колесам.

Задержанным оказался 21-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Он пытался убежать после того, как вышел из машины, но был схвачен. В отношении правонарушителя составлены материалы об административных правонарушениях.

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Видео: МВД России