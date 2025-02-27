В Вологодской области пресечена попытка пьяного мужчины атаковать ножом полицейских

Полицейский выстретил в ногу нарушителя общественного порядка, чтобы тот никому не навредил.

На территории Вологодской области российские правоохранительные органы пресекли противоправные действия со стороны местного жителя. Официальный представитель полиции Ирина Волк в социальных сетях написала о том, что представители патрульно-постовой службы "Вытегорский" прибыли к одному из жилых домов, расположенных на улице Буденного. Во дворе там находился находился мужчина с явными признаками опьянения. В руках у злоумышленника находился нож.

Требования полицейских бросить нож гражданин проигнорировал и направился в сторону одного из сотрудников. При этом он вел себя агрессивно и пытался нанести удар. пресс-служба МВД РФ

В результате патрульный произвел несколько предупредительных выстрелов и один – в сторону нападавшего. Пуля попала правонарушителю в ногу, после чего местный житель упал. Оперативник сразу же позвонил в скорую помощь. Он успешно откинул холодное оружие от потерпевшего, а затем сам оказал раненому первую помощь.

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Фото и видео: МВД Медиа