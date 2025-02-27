В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

Теперь юноша проходит по уголовному делу за причинение побоев.

На территории Калужской области 19летний самокатчик избил пожилого мужчину. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российсеих правоохранительных органов. Полицейские объяснили, что юноша катался на транспортном средстве вместе со своим знакомым по магазину. Один из посетителей сделал замечение. Согласно предварительным сведениям, между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого местный житель схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища. Подозреваемый нанес потерпевшему удар по лицу. Когда мужчина упал, то злоумышленник продолжил насилие.

По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали. пресс-служба МВД РФ

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. В его отношении ведется уголовное дело по статье 116 за побои. По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта расследования. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД по Калужской области