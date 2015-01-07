В Вологде утвержден окончательный проект памятника Ивану Грозному

Георгий Филимонов одобрил проект с внесенными туда правками.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов утвержил окончательный вариант проект памятника Ивану Грозному. Соответствующее заявление российский чиновник сделал аудитории через собственный Telegram-канал. Он пояснил, что обсудил рабочие вопросы с местными скульпторами Михаилом Красильниковым и Василием Селивановым. Известно, что итоговая версия монумента одобрена с учётом всех внесённых ранее администрацией правок. Участие в мероприятии также приняли министр по культуре Виталий Павлович Кобыльников и советник главы региона по вопросам культуры Владимир Александрович Осиповский.

Это смысловой и культурный маркер Вологды, связывающий наше великое прошлое и будущее. Значимо и то, как будет выглядеть памятник. Для принятия решения мы проводили конкурс эскизов, экспертная комиссия определила победителей. Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области

Напомним, что власти установят памятник царю уже в 2025 году. Иван Грозный разместится около Трёхэтажного корпусп Вологодского Кремля.

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Фото: Telegram / filimonov_official