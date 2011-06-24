В Вологде полиция задержала подростков-зацеперов, которые проехались на грузовом поезде

Российские правоохранительные органы задержали на территории Вологодской области несовершеннолетних зацеперов, которые незаконно и самовольно проехались на грузовом поездке, зацепившись на лестницы железнодорожного состава. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что сотрудники регионального управления полиции получили сведения о том, что на путях станции"Вологда-1" находятся школьники.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции установили личности пятерых ребят. Все они – учащиеся 3-6 классов одной из городских школ.
пресс-служба МВД РФ по региону
Злоумышленники пояснили, что посмотрели в социальных сетях видеоролики про зацеперов, после чего пытались записать подобный контент. С подростками проведена беседа о смертельной опасности данного вида экстремального увлечения. Дополнительно за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении законных представителей детей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.25 КоАП.
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Фото и видео: МВД медиа
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