В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое детей

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit.

В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое ее детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Волховского района 28 сентября около 01:52 поступила информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160 км трассы "Кола". По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Nissan Almera (30-летняя женщина и двое ее детей 2016 и 2020 года рождения) скончались от полученных травм, водитель госпитализирован. Водитель автомобиля Ford Transit не пострадал.

Фото: Piter.tv