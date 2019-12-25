  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое детей
Сегодня, 9:47
49
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое детей

0 0

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit.

В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое ее детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Волховского района 28 сентября около 01:52 поступила информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160 км трассы "Кола". По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Nissan Almera (30-летняя женщина и двое ее детей 2016 и 2020 года рождения) скончались от полученных травм, водитель госпитализирован. Водитель автомобиля Ford Transit не пострадал. 

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: дтп с детьми, смертельное дтп
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии