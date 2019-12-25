В Волховском районе появилась новая станция отчистки воды

До 2022 года в регионе внедрят более 100 подобных сооружений.

Во вторник, 8 сентября, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко осмотрел новую модульную станцию очистки воды в деревне Иссад Волховского района. Об этом сообщил пресс-служба областного правительства.

Новый источник питьевой воды имеет несколько преимуществ – он служит минимум 30 лет и его возможно настроить индивидуально. Кроме того, станция способна вырабатывать примерно 500 кубометров воды в сутки, которая добывается из реки Златынка.

По словам главы региона, за 2 ближайших года запланировано внедрение 109 станций в нескольких пунктах, население которых не превышает 5 тысяч человек.

Отметим, что аналогичные станции уже начали работу в Луге-3, Выскатке, Тесово, Почапе. Вскоре разработки получат Выборг, Волхов, Кингисепп, Лодейное Поле, село Колчаново и поселок Паша.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти оценил качество ремонта домов в Светогорске.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области