В Волховском районе обнаружили останки двухлетней давности

Рядом с останками лежала одежда.

В пятницу, 7 мая, в деревне Селиверстово Волховского района обнаружили человеческие останки. Рядом с ними лежали шапка, кофта, куртка, штаны и ботинки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы о находке поступило утром 7-го мая. Прибывшие на место оперативники установили, что останки лежали в лесном массиве в километре от деревни. Останкам более двух лет. Они принадлежат, предположительно, мужчине.

Скелет направили в морг на исследование.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Волховском районе нашли труп пациента психоневрологического интерната с ножевым ранением.

Фото: pixabay.com