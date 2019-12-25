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В Волховском районе обнаружили останки двухлетней давности
Сегодня, 16:53
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В Волховском районе обнаружили останки двухлетней давности

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Рядом с останками лежала одежда.

В пятницу, 7 мая, в деревне Селиверстово Волховского района обнаружили человеческие останки. Рядом с ними лежали шапка, кофта, куртка, штаны и ботинки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы о находке поступило утром 7-го мая. Прибывшие на место оперативники установили, что останки лежали в лесном массиве в километре от деревни. Останкам более двух лет. Они принадлежат, предположительно, мужчине.

Скелет направили в морг на исследование. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Волховском районе нашли труп пациента психоневрологического интерната с ножевым ранением. 

Фото: pixabay.com

Теги: останки, скелет
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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