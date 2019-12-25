В Волховском районе начнут разводить кроликов

Новый кролиководческий комплекс на территории фермы "Приоритет" завершился в деревне Усадище Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Предполагается, что на территории возможно будет разместить около 3 тысяч кроликов. До конца текущего года также будут построены модуль по содержанию и откорму животных, на базе которого обучат кролиководов.
Отметим, что финансовым партнером проекта выступил грант "Агростартап", который будет отвечать за селекционную работу комплекса.
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Фото: Pixabay
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