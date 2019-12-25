В Волховском районе начнут разводить кроликов

На базе одной из ферм появится новый комплекс для разведения животных.

Новый кролиководческий комплекс на территории фермы "Приоритет" завершился в деревне Усадище Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Предполагается, что на территории возможно будет разместить около 3 тысяч кроликов. До конца текущего года также будут построены модуль по содержанию и откорму животных, на базе которого обучат кролиководов.

Отметим, что финансовым партнером проекта выступил грант "Агростартап", который будет отвечать за селекционную работу комплекса.

Ранее мы рассказали о том, что новая кондитерская фабрика откроется в Пикалево.0

Фото: Pixabay