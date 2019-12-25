Новая кондитерская фабрика откроется в Пикалево

На производстве уже предусмотрены 27 рабочих мест.

В среду, 26 августа, в Пикалево Бокситогорского района пройдет открытие новой кондитерской фабрики с участием губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

На производстве будут производить до 900 тонн сладостей за год. Основным продуктом станет кукурузное драже в шоколаде, которое будет производиться с помощью переработки круп.

Кроме того, на производство было доставлено новое оборудование российских и зарубежных моделей. Общая сумма, затраченная на объект, составила 115 миллионов рублей.

Кроме того, рабочие места на производстве появились еще до ее открытия. Сейчас там планируют трудоустроить 27 человек.

Отметим, что фабрика является резидентом ТОСЭР. В связи с этим, она попадает под послабление от налогов в течение ближайших 10 лет.

Ранее мы рассказали о том, что в середине сентября в Сертолово появится новый больнично-поликлинический комплекс. 0d

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области