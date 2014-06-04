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В Волховском районе Ленобласти ребенок попал в больницу после падения из окна
Сегодня, 10:39
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В Волховском районе Ленобласти ребенок попал в больницу после падения из окна

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В деревне Лопино Волховского района Ленобласти школьник выпал из окна второго этажа. Он облокотился на москитную сетку и тем самым повредил ее.

По информации Piter.tv, в момент случившегося 8-летний мальчик находился в гостях у бабушки. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и переломы. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте первоклассник попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, выпал из окна, деревня лопино, недосмотр бабушки, ребенок пострадал, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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