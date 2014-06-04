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На Ленинском проспекте первоклассник попал под машину
Сегодня, 10:11
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На Ленинском проспекте первоклассник попал под машину

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Пострадавшего ребенка доставили в Детскую городскую больницу № 5.

Накануне вечером, 17 июня, маленького мальчика сбил автомобиль  Hyundai. Несчастье произошло на Ленинском проспекте. 

По информации Piter.tv, 7-летний ребенок находился на улице без родителей. Пострадавшего доставили в Детскую городскую больницу № 5. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 

Известно, что за рулем автомобиля находился 58-летний горожанин.  За последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался. 

Ранее на Piter.tv: петербуржец насмерть сбил человека и сжёг свой автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, мальчик попал под машину, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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