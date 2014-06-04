На Ленинском проспекте первоклассник попал под машину

Пострадавшего ребенка доставили в Детскую городскую больницу № 5.

Накануне вечером, 17 июня, маленького мальчика сбил автомобиль Hyundai. Несчастье произошло на Ленинском проспекте.

По информации Piter.tv, 7-летний ребенок находился на улице без родителей. Пострадавшего доставили в Детскую городскую больницу № 5. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Известно, что за рулем автомобиля находился 58-летний горожанин. За последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Ранее на Piter.tv: петербуржец насмерть сбил человека и сжёг свой автомобиль.

Фото: Piter.tv