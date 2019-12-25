Петербуржец насмерть сбил человека и сжёг свой автомобиль

Водитель захотел избежать наказания, поэтому позвонил своей падчерице и попросил помощи. Он рассказал ей о произошедшем и попросил дать ложные показания.

В Петербурге задержали мужчину, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла вечером 16 июня во Всеволожске. Автомобилист сбил 42-летнего гражданина Республики Киргизия. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело было найдено в канаве.

Водитель захотел избежать наказания, поэтому позвонил своей падчерице и попросил помощи. Он рассказал ей о произошедшем и попросил дать ложные показания. Он попросил сказать, что его автомобиль угнали. Сам мужчина сжёг автомобиль, чтобы скрыть причастность к аварии.

Обман раскрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Накануне в массовой аварии на КАД перевернулся автомобиль.

Фото: Piter.tv