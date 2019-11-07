В массовой аварии на КАД перевернулся автомобиль

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На КАД в четверг вечером, 16 июня, произошла массовая авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", около 21 часа на 79-м км внешнего кольца КАД столкнулись двигавшиеся в попутном направлении пять автомобилей, в том числе один грузовой.

В результате столкновения одна легковушка перевернулась. Две полосы движения оказались обездвижены. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар.

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