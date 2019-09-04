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На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар

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Загорелся коллектор между установками комплексной подготовки газа УКП-7 и УКПГ-8В.

На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар на одном из коллекторов. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".

Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Загорелся коллектор между установками комплексной подготовки газа УКП-7 и УКПГ-8В. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске взрыв газового баллона на стройке жилого дома привел к пожару.

Видео: Telegram / Газ-Батюшка

Теги: газовое месторождение, газпром, пожар, уренгой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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