Загорелся коллектор между установками комплексной подготовки газа УКП-7 и УКПГ-8В.

На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар на одном из коллекторов. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".

Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Загорелся коллектор между установками комплексной подготовки газа УКП-7 и УКПГ-8В. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

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Видео: Telegram / Газ-Батюшка