В Волховской межрайонной больнице заработал новый инфекционный центр

В Волхове после реконструкции открыли инфекционное отделение с боксами.

В Волховской межрайонной больнице завершили капитальную реконструкцию и запустили инфекционно-гепатологический центр, соответствующий современным санитарным требованиям. Здание стационара, построенное в 1974 году, впервые за все время эксплуатации прошло капитальный ремонт. Работы выполнили при участии правительства Ленинградской области и компании "ФосАгро". Обновленный корпус во время пандемии уже использовался для лечения пациентов, а после реконструкции получил расширенный функционал.

В ходе ремонта полностью заменили инженерные системы. В здании обновили канализационные и электрические сети, усилили гидроизоляцию, смонтировали новую вентиляцию. Количество лечебных боксов для пациентов с опасными инфекциями увеличили в два раза.

Оснащение инфекционно-гепатологического центра обеспечил Волховский филиал АО "Апатит", входящий в Группу "ФосАгро". За счет средств компании закупили медицинскую мебель, функциональные кровати и диагностическое оборудование. В отделении установили аппараты УЗИ, фибросканы, а также комплекты для проведения биопсий и пункций печени.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что проект реализован в формате государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и позволил ускорить модернизацию медицинского учреждения. Новое отделение организовано по принципу мельцеровских боксов. Каждый бокс оснащен отдельной системой вентиляции, медицинским шлюзом и индивидуальным входом с улицы. Палаты рассчитаны на одного, двух или трех пациентов, включая детей. Во всех помещениях предусмотрены собственные санузлы и душевые. В составе центра работают реанимационные палаты и подразделение для амбулаторного лечения пациентов с вирусным гепатитом С.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти