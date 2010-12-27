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В Волхове вор обчистил квартиру нумизмата, предварительно сломав балкон
Сегодня, 12:17
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arteliseev

В Волхове вор обчистил квартиру нумизмата, предварительно сломав балкон

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Из жилого помещения пропали деньги и коллекционные монеты.

В пятницу, 15 ноября, в полицию Волховского района Ленинградской области обратился 52-летний мужчина с сообщением о том, что в его квартиру проникли домушники и вынесли оттуда деньги и коллекцию монет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону. 

Инцидент произошел в квартире потерпевшего на Авиационной улице. Неизвестный грабитель проник в помещение, сломав часть двери балкона, и похитил 35 тысяч рублей и коллекцию монет, которые, правда, не представляют культурной или исторической ценности. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).  Полиция уже разыскивает преступника.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге состоится суд над инкассатором, укравшим боле восьми миллионов рублей.

Фото: pixabay.com
 

Теги: вор, монеты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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