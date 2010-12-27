В Петербурге будут судить инкассатора, укравшего более восьми миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, в Петербурге состоится суд над инкассатором, который обвиняется в серийной краже денег из банкоматов. За время преступной деятельности, сумма ущерба составила 8,5 миллионов рублей.
По данным полиции, преступления были совершены в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года. Инкассатор один ограбил четыре банкомата в Невском Московском и Красносельском районах.
Для того, что бы взломать банкомат, подсудимый использовал отмычку и видеокамеру. После взлома терминала, он устанавливал в него записывающее устройство, которое в реальном времени считывало код от сейфа. Финальным этапом вскрытия было создание ключей для замка хранилища на основе информации, полученной из видеокамеры.
Полиция провела обыски в квартире подсудимого, и нашла там орудия преступления : отмычку и камеру.
Ранее мы сообщали, что мошенники обманным путем завладели карточкой пенсионера и сняли с нее более миллиона рублей.
Фото: pixabay.com
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