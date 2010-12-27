"Добрые" мошенники украли более миллиона рублей с карты пенсионера

Они предложили ему помочь снять деньги из банкомата за символическую сумму.

Во вторник, 12 ноября, в Адмиратлейском районе петербурга мошенники, под предлогом безвозмездной помощи, обокрали пенсионера на миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел на Гороховой улице, 59. К пенсионеру подошли три неизвестных человека и предложили ему снять деньги с карты за символическую сумму. В итоге дедушка лишился более миллиона рублей.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил все детали преступления. Полиция возбудила уголовное дело.

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