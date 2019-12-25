В воскресенье, 19 сентября, в Волхове водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел вечером на улице Ломоносова у дома 27. По данным МВД, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, когда ребенок перебегал дорогу. За рулем Ford находился 42-летний мужчина.
Пострадавшую девочку доставили в больниц в состоянии средней тяжести.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Волхове девушка выпала из LADA после столкновения с KIA.
Фото: Piter.tv
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