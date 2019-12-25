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В Волхове водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку
Сегодня, 22:45
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В Волхове водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку

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Пострадавшую девочку доставили в больниц в состоянии средней тяжести. 

В воскресенье, 19 сентября, в Волхове водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером на улице Ломоносова у дома 27. По данным МВД, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, когда ребенок перебегал дорогу. За рулем Ford находился 42-летний мужчина. 

Пострадавшую девочку доставили в больниц в состоянии средней тяжести. 

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее в Волхове девушка выпала из LADA после столкновения с KIA. 

Фото: Piter.tv

Теги: волхов, дтп ломоносова, улица ломоносова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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