В Волхове девушка выпала из LADA после столкновения с KIA

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В пятницу, 17 сентября, в Ленинградской области произошло серьезное дорожное происшествие с участием автомобилей LADA и KIA. В результате столкновения девушка из LADA вылетела на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в группе "ВОЛХОВ LIFE" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла на перекрестке проспекта Державина и улицы Расстанной в Волхове. Судя по кадрам опубликованного видео, у обеих машин сильно повреждены передние части. Отечественный автомобиль почти въехал в тротуар после столкновения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По словам очевидцев, после столкновения девушка вылетела из LADA. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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Видео: Вконтакте / ВОЛХОВ LIFE