Несколько сотен невест прогулялись по центру Петербурга с чемоданами

Флешмоб провели в поддержку портала ЯRUS.

В Петербурге девушки в свадебных платьях прошлись по центральным улицам города с необычными чемоданами. На сумках был напечатан QR-код, пройдя по которому любопытные жители Северной столицы могли стать подписчиками портала ЯRUS. Очевидцы опубликовали видео с моментом флешмоба в социальных сетях.

Стартовыми точками мероприятия стали знаковые места Петербурга - Медные всадник и Казанский собор. Прогулялись невесты и по Невскому проспекту. За два часа акции на портале появилось 10 тыс. новых подписчиков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в субботу в Петербурге открылся ежегодный фестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Видео: Мегаполис Санкт-Петербург