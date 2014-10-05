В субботу в Петербурге открылся ежегодный фестиваль "НеобыЧАЙный сад"

В Ботаническом саду гости могут принять участие в мастер-классах чайных мастеров.

Сегодня, 18 сентября, в Ботаническом саду стартовал фестиваль чая. Участники программы смогут выпить настоящий чай из самовара и послушать лекции о чайных растениях. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

Праздник будет длиться в течение выходных, до 19 сентября включительно. Для посетителей организовали выставки, дегустации, мастер-классы и лекции.

Фестиваль "НеобыЧАЙный сад" проведут в любую погоду. Мастер-классы и большинство других мероприятий запланированы в здании Зеленого домика.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургской галерее Zerno 17 сентября открывается выставка Сергея Щербакова "ДАЧА".

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН