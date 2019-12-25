В петербургской галерее Zerno 17 сентября открывается выставка Сергея Щербакова "ДАЧА"

Вход свободный.

В петербургской галерее современной фотографии Zerno 17 сентября в 19:00 состоится открытие выставки Сергея Щербакова "ДАЧА".

Обыденное пространство в работах автора становится сакральным через проживание с помощью создания художественного образа.

В этом мире нужно видеть сущности в обыденных предметах. Думать, понимать, грустить или болтать ногами, когда внутри уже случается нечто важное. Самого главного словами не скажешь, всем смотрящим придётся следовать за визуальными событиями. пресс-служба гелереи

Ранее стало известно, что выставка "Энди Уорхол и русское искусство" продлевается до 24 октября.

Фото: Facebook / Фотогалерея Zerno