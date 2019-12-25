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В петербургской галерее Zerno 17 сентября открывается выставка Сергея Щербакова "ДАЧА"
Сегодня, 16:11
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В петербургской галерее Zerno 17 сентября открывается выставка Сергея Щербакова "ДАЧА"

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Вход свободный.

В петербургской галерее современной фотографии Zerno 17 сентября в 19:00 состоится открытие выставки Сергея Щербакова "ДАЧА". 

Обыденное пространство в работах автора становится сакральным через проживание с помощью создания художественного образа. 

В этом мире нужно видеть сущности в обыденных предметах. Думать, понимать, грустить или болтать ногами, когда внутри уже случается нечто важное. Самого главного словами не скажешь, всем смотрящим придётся следовать за визуальными событиями.

пресс-служба гелереи

Ранее стало известно, что выставка "Энди Уорхол и русское искусство" продлевается до 24 октября.

Фото: Facebook / Фотогалерея Zerno

Теги: zerno, выставка, сергей щербаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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