Для выставки в РФ привезли 109 оригинальных картин.

Выставка "Энди Уорхол и русское искусство" продлевается до 24 октября. Она проходит в пространстве "Севкабель Порт".

Ранее планировалось, что последним днем выставки будет 19-е сентября.

На экспозиции представлены более 100 знаковых подлинных работ короля поп-арта и современных российских художников, на которых повлияло творчество Уорхола. Зритель сможет увидеть знаменитые портреты Мэрилин Монро, Мао, Лиз Тейлор, банку с супом "Кэмпбелл". Информационные таблички расскажут о разных периодах в жизни и творчестве художника.

Накануне в "Севкабель Порту" открылась масштабная выставка "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности".

Фото: Piter.TV