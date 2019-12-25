В Волхове пьяный водитель проехался по ногам полицейского

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 6 мая, в Волхове произошел инцидент с участием нетрезвого водителя. Машина под управлением злоумышленника наехала на ноги упавшего полицейского. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, два инспектора попытался остановить автомобиль, когда водитель начал приближаться к ним задним ходом. В результате на одного из сотрудников был совершен наезд, полицейский получил телесные повреждения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Pixabay